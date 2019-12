KDY: Čtvrtek 12. prosince od 17 hodin

KDE: Obecní úřad Kovářov

ZA KOLIK: Zdarma

Ve vojenské službě pokračoval i po vzniku 1. republiky a působil mnoho let na Slovensku. Jeho celoživotní láska k přírodě ho přivedla do Klubu Československých turistů v Košicích, kde se podílel na prozkoumávání a značení nových cest i ochraně Slovenského krasu. Ve čtvrtek 12. prosince bude od 17 hodin mše v Kostele Všech svatých v Kovářově a od 18 hodin se uskuteční beseda v zasedací místnosti obecního úřadu v Kovářově. Generála Janáka představí mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ, historii i současnost Duchovní služby Armády ČR uvede hlavní kaplan plk. gšt. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal.