KDY: Čtvrtek 10. října od 19.45 hodin

KDE: Kino Portyč Písek

ZA KOLIK: 140 Kč

Film Pražské orgie natočila režisérka Pavlásková podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů. Příběh filmu diváky zavede do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis zakázané knihy. Díky hledání díla se seznámí se svéráznou a nezkrotnou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.