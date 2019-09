V současné době se písecká městská knihovna stěhuje do nových prostor o několik metrů vedle na Alšově náměstí. Část knih chce přestěhovat za účasti veřejnosti a hlavně svých čtenářů. Na úterý 16. dubna tedy chystá takzvaný živý řetěz. Dopoledne se akce zúčastní písecké školy. "Oslovili jsme ředitele všech škol, převážná většina už účast potvrdila," uvedla za knihovnu Štěpánka Činátlová. Stěhovat se bude ve dvou blocích, a to od 8.15 do 9.15 hodin a od 10.15 do 11.15 hodin. Odpoledne od 15 hodin se do živého řetězu může zapojit veřejnost. "Jde o symbolický happening, možnost setkání, sdílení zážitků, u studentů o prohlubování zájmu o knihy a vazby na knihovnu," doplnila Štěpánka Činátlová.