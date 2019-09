Elegantní dámy, galantní pánové a v baru houstne dým. Zavřete oči, swing přichází… Kam? Do Divadla Fráni Šrámka v úterý 23. dubna od 19 hodin. Inscenace Zavřete oči, swing přichází…, kterou do Písku přiveze Divadlo v Řeznické z Prahy, kombinuje fakta a fikci. V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na začátku 20. století věhlasná vinárna V chaloupce. Tam čas od času zavítal i charismatický Oldřich Nový. Touto inscenací se k nám vrací, aby zavzpomínal na dobu největší slávy filmových ateliérů na Barrandově. Je láska jen Fata morgána? Sex, drogy a swing. Módní salon Rosenbaum a reklamy Baťa. Lesk a bída filmových legend a hvězd Barrandova. Adina ~ Lída ~ Miloš Havel ~ R. A. Dvorský. To vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmosféru tehdejší rozporuplné doby. Upozorňujeme diváky, že herci v rámci svých rolí během představení kouří.