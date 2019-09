Milevské muzeum ve spolupráci s Klubem českých turistů, odbor Milevsko, Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích, Husitským muzeem v Táboře a soukromými sběrateli zvou na výstavy pořádané ke 130. výročí příjezdu prvního vlaku do Milevska a ke 100. výročí vzniku odboru KČT Milevsko. Výstavy Po kolejích až domů a Toulavé boty aneb 100 let milevských turistů budou k vidění od 8. června do 1. září každý den kromě pondělí.