V milevské Galerii M bude v úterý 4. června v 18 hodin slavnostně zahájena výstava obrazů manželů Vladimíra a Zdenky Albrechtových s názvem Barva a světlo. Výstava potrvá do 29. června. Otevřena bude vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a ve středu a v pátek od 9 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.