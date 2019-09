Výstava Co by tomu řekl Cimbura?

Sdružení přátel Putimi ve spolupráci s obcí Putim a Prácheňskou uměleckou besedou v Písku zvou na výstavu s názvem Co by tomu řekl Cimbura?

Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejímž hlavním tématem je Putim.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 30. srpna v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Putimi. Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin a je doprovodnou akcí putimského Cimburova sečení. V sobotu 31. 8. ještě zvou pořadatelé na setkání s autory a další povídání s názvem

Co ty na to Cimburo? To začne v 15 hodin ve výstavních prostorách.