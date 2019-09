Divadlo Pod čarou nabízí další porci metalové exotiky. Vůbec poprvé dorazí do Česka kultovní death/thrash maniaci VOMITOR z Austrálie. Kapela hraje 20 let, vydala čtyři desky a přísahá na chorobný mix prohnilého old school death/thrash metalu. Na jejich evropském turné je doprovodí klasický death metal z Itálie PERFIDIOUS. Vstupné činí 250 korun.