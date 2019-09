Vojtaana známe hlavně jako divadelního či seriálového herce, dělá ale i hudbu. Stojí za hitem Budulínek vs. Galantní Jelen či známými skladbami Derby song a Lavina. Lidé ho mají za grázlíka, ale ve skutečnosti je hodný kluk, který vydal svoje debutové dvojalbum The Beast of Vojtaano. V písecké Podčáře vystoupí v sobotu 17. srpna od 20 hodin. Vstupné je 150 korun.