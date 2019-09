Světový týden respektu k porodu připomene rodinné centrum

Rodinné centrum Kašpárek, které sídlív Lučkovicích u Mirotic v domě číslo 2, pořádá při příležitosti Světového týdne respektu k porodu hned několik akcí na téma porodu.

V pondělí 13. května od 16 do 18 hodin se mohou zájemci zúčastnit promítání filmu Rodí se budoucnost – výzva a volba (Suzanne Arms, USA), po kterém bude následovat diskuze.

V úterý 14. května od 14 do 16 hodin to bude tématem setkání Podpůrná skupinka, kde budou moci účastníci sdílet své zkušenosti či informace na témata související s rodičovstvím, jako je zejména těhotenství, přirozený porod, kojení, kontaktní rodičovství, respektující výchova, aromaterapie a bylinky a další.

Ve středu 15. května od 10 do 12 hodin bude a programu promítání dalšího filmu s následnou diskusí.

Vstupné je na vše dobrovolné a drobné občerstvení bude zajištěné.