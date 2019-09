Švejkova padesátka - start z Protivína

V sobotu 4. května se bude konat devátý obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu Švejkova padesátka. Pro velký zájem je možné i letos vyrazit z Protivína do Písku. Start z Protivína je průběžný od 8 do 10.45 hodin od hlavního vlakového nádraží. Zde je prodloužená doba startu tak, aby byly pokryty dopolední příjezdy vlaků do Protivína. Na jednotlivých trasách na účastníky opět čekají razítkové kontroly včetně tajných kontrol a v cíli samozřejmě diplomy. Cíl je v letošním roce pro všechny trasy na Městském ostrově v Písku.