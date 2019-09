Stříbrný vítr

pátek 1. 2. od 18 hodin do neděle 3. 2. 20 hodin

Divadlo Pod čarou Písek

Divadlo Pod čarou Písek chystá nový festival, a to ochotnického divadla. Ponese název Stříbrný vítr a uskuteční se od pátku 1. února do neděle 3. února. Permanentka na celý festival stojí v předprodeji 200 korun. Na místě pak bude možné koupit jednodenní vstupenku za sto korun.

Na co se můžete těšit?

pátek 1. února

18:00 O 14 DNÍ DŘÍVE aneb SVOBODA NADVAKRÁT - Divadlo Pod čarou

Hudební komedie, která s nadhledem dává nahlédnout na písecké události kolem vzniku Československa.

20:00 KÁMO, NAHOĎ - Improshow

Mladý dramaticko-improvizační projekt složený z party kamarádů, kteří se nestydí ztrapnit se před publikem…

22:00 RUSTY STRINGS

Blues - rock - doprovodný program

sobota 2. února

17:00 DVA MUŽI V ŠACHU - Divadelní spolek Čelakovský Strakonice

Komedie Miroslav Horníčka o dvou pošetilcích, kteří nechtěli ukončit nesmyslnou válku. Dokud se do hry nevložily moudré ženy.

19:00 TŘINÁCTÁ KOMNATA - Dramatický kroužek ZŠ Tyla

Krátká performance na téma Dveře do vašich srdcí.

19:30 Ženské nebe - Divadlo ŽAS- Ženský Amatérský Spolek

Divák jistě pochopí, že název inscenace Ženské nebe odkazuje na České nebe Járy Cimrmana. A proč jsme zvolily kabaret? Protože nikdy není pozdě začít zpívat, tančit a hrát.

22:00 TŘETÍ SLOKA

Renesanční folk - doprovodný program

neděle 3. února

16:00 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - Prácheňská scéna Písek

Peškova dramatizace Starých pověstí českých humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem Přemysla na Vyšehrad? Přijďte a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve skutečnosti bylo.

18:00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA - Divadelní spolek Šemík

Hradišťský sitcom o tom, co se všechno může udát v normální rodině s (ne)normální tetičkou.