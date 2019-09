Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charline, kterou pět let neviděli, se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charline se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charline ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak moc jiný? Nechte se překvapit… Šťastný vyvolený je moderní francouzská salónní komedie se skvělými dialogy. Do Písku ji přiveze Divadlo Verze Praha, a to ve čtvrtek 9. května. Hrají David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela a Matouš Ruml.