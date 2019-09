Staré pověsti české - Písecké kulturní léto

Peškova dramatizace Starých pověstí českých humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem Přemysla na Vyšehrad? Přijďte a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve skutečnosti bylo. Představení je vhodné pro děti od 9 let. Odehraje se na Bakalářích v Gotickém příkopu. V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší. S sebou je nutno vzít deky a podsedáky. Vstup je zdarma. Organizuje ochotnický soubor Prácheňská scéna.