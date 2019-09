Rok 2019 je pro slovenskou punk - rockovou kapelu Slobodná Európa speciální. Oslaví 30 let na scéně, a to výročním 30 let tour. V pátek 12. dubna s ním přijedou také do Písku. Od 20.30 hodin vystoupí v Divadle Pod čarou. Vstupné na místě bude 290 korun, v předprodeji je 240 korun.