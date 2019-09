PUB vystavuje v budově krajského úřadu

Krajský úřad České Budějovice

Písek, České Budějovice – Své patchworkové a artquiltové práce představí členky písecké Prácheňské umělecké besedy (PUB) lidem v Českých Budějovicích v budově krajského úřadu. Vernisáž výstavy s názvem Patchworkové hledání se uskuteční zítra v 15.30 hodin.

Autory vystavovaných děl jsou Eva Bovoli, Marcela Brejchová, Věra Englichová, Eva Chovancová, Mirka Kalinová, Jitka Peclová, Ľuba Rády, Dagmar Zajíčkováa Marta Zborníková. Výstava potrvá do konce ledna a bude možné si ji prohlédnout vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodina v pátek od 8 do 14 hodin.