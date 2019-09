Prodejní výstava léčivých rostlin spojená s poradnou o účincích, sběru a pěstování léčivých rostlin se uskuteční od čtvrtka 23. do soboty 25. května v prostorách Českého zahrádkářského svazu v ulici Leoše Janáčka v Písku. Na prodej zde budou i sazenice bylinek a koření i výrobky z bylinek a náramky z minerálů. Výstava bude otevřená ve čtvrtek 23. května a v pátek 24. května od 9 do 17 hodin a v sobotu 25. května od 9 do 12 hodin. Akci pořádá Nákupna léčivých rostlin Písek.