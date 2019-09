PJÉR LA ŠÉZ a JINDŘICH JAŠÍK

Divadlo Pod čarou Písek

Duševní nemoc vs. Duševní moc. Nenechte si ujít besedu s Pjérem la Šézem (psychologem, hercem, muzikantem a spisovatelem, známým z Divadla Vizita a Čtyři dohody, kde je jeho partnerem herec Jaroslav Dušek) a Jindřichem Jašíkem, jemuž byla diagnostikována schizofrenie, ale on se s tímto stigmatem nesmířil. Tuto "diagnozu" překonal především díky psychologickým prostředkům a od propuštění z léčebny již devět let neužívá psychofarmaka. Lístky v předprodeji jsou za 150 korun, na místě za 190 korun.