Začínala třicetiletá válka a 27. srpna roku 1619 to bylo poprvé, kdy se přes město Písek převalila stavovská či císařská armáda a město dobyla. Kdyby však Písečtí tehdy tušili, že je to všechno jenom začátek…. Písek 1619-1620: Trojí dobytí města a počátek třicetileté války na Písecku. Tak pojmenoval hlavní kurátor, archeolog muzea Jaroslav Jiřík výstavu, na které budou ke zhlédnutí příklady originální výzbroje z daného období, včetně plukovního děla, či kopie obrazu dobytí Písku ze zámku Rohrau v Rakousku. Výstava v Galerii muzea, která potrvá až do 24. listopadu, je připravována v koordinaci s řadou předních vědeckých a kulturních institucí v České republice i zahraničí. Pro školy je připraven edukační program.