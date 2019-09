Písecká jízda historických vozidel

Veteran car club Písek zve příznivce starých automobilů a motocyklů na již 19. píseckou jízdu historických vozidel. Uskuteční se v sobotu 15. června. Od 7 do 9.30 bude přejímka vozidel, od 8 do 10.30 výstava a v 10.30 start jízdy z Palackého sadů v Písku. Jízda vozidel povede po trase Vrcovice, Záhoří, Jamný, Temešvár, Podolský most, Olešná, Borovany, Rataje, Dobronice, Stádlecký řetězový most, Staré sedlo, Zběšičky, Veselíčko, Kučeř, Zvíkovské Podhradí, Varvažov, Ostrovec a Lázně Vráž, kde bude ukončení a vyhodnocení jednotlivých účastníků.