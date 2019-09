Skupina NO NAME má na kontě další unikát. Jeden zpěvák zpívá v nové skladbě „Ži...a nech žít“ dvěma jazyky. Píseň kluci nahráli k 100. výročí založení Československa a Igor Timko ji otextoval a nazpíval slovensky a česky. Nový song kapela představí na Dermacol NO NAME Acoustic tour 2019, které se chystá na jaře roku 2019 po celém Česku a Slovensku. Jedna ze zastávek bude také v píseckém Divadle Fráni Šrámka, a to ve středu 20. března.