Nevězická koloběžka

Tradiční 7. ročník Nevězické koloběžky vás očekává na návsi v Nevězicích v sobotu 27. července od 15 hodin.

Co můžete očekávat? Závod na koloběžkách v sedmi kategoriích od 3 do 99 let. Koloběžky jsou k dispozici, ceny pro vítěze jednotlivých kategorií také. Nejvyšší účast zaznamenal závod v roce 2014 (56 závodníků). Podaří se letos tento rekord překonat? Udělejte si výlet na Orlík nebo Zvíkov a odpoledne se přijeďte pobavit k nám. Pro absolutního vítěze je připravena originální skleněná koloběžka, vytvořena sklářkou Blankou Musílkovou. Těšíme se, že přijdete, přijedete nebo třeba přiletíte balónem. Srdečně zve o.s. Nevězický Zvon.