Masopustní průvod hasičského okrsku Králova Lhota

Králova Lhota

Králova Lhota – Dobrovolní hasiči okrsku Králova Lhota pořádají v sobotu 23. února tradiční masopustní průvod v obcích okrsku. O zábavu rozhodně nebude nouze. Hasiči z Letů si podle starostky obce Blanky Hlavínové jako obvykle připravili tématické překvapení a ostatní účastníci jistě nebudou pozadu. Sraz všech masek je ve 12 hodin v Králově Lhotě, odtud se ve 13 hodin vydá průvod auty do Letů, z nich pak ve 14 hodin do Šerkova, odtud ve 14.30 hodin do Kožlí, pak v 15.45 hodin do Orlíku nad Vltavou, v 16.30 hodin by měli všichni vyjet do Probulova a v 17.15 hodin do Nevězic, kde bude zakončení v místní hospodě.