Lidé z vosku budou k vidění také v Písku. Výstava zde bude od 3. do 9. června. "Expozice nabídne nejen voskové figuríny, ale také poutavé osudy lidí, jejichž vzhled byl prapodivnou hříčkou přírody," lákají organizátoři. Výstava bude k vidění v Jungmannově ulici 32, nad kavárnou Čas nemám, ale... Navštívil ji můžete v uvedeném termínu každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné se pohybuje od 30 do 80 korun.