Rodinné centrum Kašpárek, které sídlí v Lučkovicích v domě číslo 2 u Mirotic, připravilo pro zájemce na neděli 12. května od 10 do 12 hodin tradiční akci Květen s koňmi. „Návštěvníci si budou moci zkusit koně vyčistit, něco se o nich dozvědět a na koních se i svézt,“ uvedla za RC Kašpárek Evženie Krise. Doporučuje vzít si vhodné oblečení a obuv. Vstupné je 30 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Kdo chce, může pro koně přinést jablíčka, mrkev či suché pečivo. Drobné občerstvení bude zajištěné.