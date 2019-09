Josef Řeřicha - Můj domov - tak se jmenuje výstava, která v chodbě knihovny od 1. srpna představí zásadní dílo vynikajícího píseckého grafika Josefa Řeřichy. Grafický cyklus dřevorytů s názvem Můj domov zachycuje nejenom krajinu na Písecku například v listech s názvy Cesta do Topělce, Za čížovským hřbitovem nebo Krajina u Písku, ale i Šumavu. Grafické listy s motivy z Boubínského pralesa, řeky Vydry či Lomnice, ukazují divokou přírodu, která Josefa Řeřichu fascinovala snad podobně jako Josefa Krejsu či Josefa Váchala. Josef Řeřicha zemřel 5. prosince 1959. Letos si tedy připomínáme malou výstavou, která potrvá až do 22. září, šedesát let od smrti tohoto píseckého rodáka.