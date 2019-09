Jananas je kapela, kterou si nespletete. Skupina vedena charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlouho narušovala stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku přerostla. Skupina podle svých slov vznikla v roce 2005 a první veřejné vystoupení měla v roce 2007. To ještě jako duo, protože tvůrčí jádro skupiny od začátku tvoří kromě zpěvačky Jana Infeldové také kytarista Jan Vávra. Brzy k sobě přibrali baskytaristu Jaromíra Fulneka, který se podle legendy kvůli kapele naučil na baskytaru za pouhých čtrnáct dní. Poprvé na sebe Jananas upozornil na největším českém folkovém festivalu Zahrada, kde v roce 2009 získal ocenění. Poté se skupina spojila s producentem Martinem Ledvinou a vydala svůj eponymní debut. Za tuto desku, která vyšla poťouchle na Silvestra roku 2010 u vydavatelství Indies Scope records, získala skupina hned pár měsíců na to nominaci na cenu Anděl v kategorii folk a country. Následně navštívila snad všechna myslitelná i nemyslitelná podia českých klubů a festivalů. To již s bubeníkem Janem „Chili“ Chalupou, který se stal brzy stálým členem sestavy.