Milovníci kreativity a ručních prací přivítají v Písku už čtvrtý ročník Fler Jarmarku. Tato malá oslava kreativity našla své místo na slunci jak mezi návštěvníky, tak mezi prodejci, kteří se do Písku rádi vracejí. Přijďte si vybrat s láskou a radostí ručně vyráběné oblečení, módní doplňky, přírodní kosmetiku, hračky pro děti nebo dekorační předměty do domácnosti a mnoho dalšího. Fler Jarmark pořádá Centrum kultury města Písek a Fler.cz v sobotu 4. května od 9 do 16 hodin v Kulturním domě Písek.