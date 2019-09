Muzeum Špejchar v Ražicích zve k prohlídce zdarma všechny děti, které s sebou přinesou a na pokladně ukážou vysvědčení. Akce trvá od pátku 28. června až do soboty 6. července. Muzeum má otevřeno od úterý do soboty od 11 do 17 hodin - včetně státních svátků 5. a 6. července.