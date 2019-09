Do Mirovic přijede historický parní vlak

V neděli 2. června přijede na mirovické vlakové nádraží ve směru od Čimelic ve 12.09 hodin historický parní vlak a ve 12.30 hodin bude pokračovat do Březnice. Příznivci vlaků si tak budou moci historický stroj dobře prohlédnout. Sbor dobrovolných hasičů Mirovice provede během zastávky zbrojení parní lokomotivy vodou.

Železniční trať Zdice - Mirovice - Protivín zprovoznila 20. prosince 1875 ji zprovoznila a do zestátnění v roce 1918 ji vlastnila společnost Rakovnicko-Protivínské dráhy, nicméně provozovatelé se v počátku rychle střídali a od roku 1884 ji provozovaly c. k. Státní dráhy.