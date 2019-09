Nejen pro mysliveckou veřejnost, ale zejména pro všechny přátele přírody, děti a školní mládež je určena tradiční Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře za uplynulý myslivecký rok. Výstava se koná ve dnech 26. dubna až 5. května v areálu lesnických škol v Písku v aule budovy školní jídelny. Výstavu lze navštívit každý den od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin (26. dubna otevřeno od 12 hodin, 5. května pouze do 12 hodin). Vstupné je dobrovolné.