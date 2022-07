Mikulášská štola v Hoře Svaté Kateřiny vydávala stříbro a měď

Mikulášská štola v Hoře Svaté KateřinyZdroj: Deník/Martin Vokurka

Mikulášská štola v Hoře Svaté Kateřiny je bývalá krušnohorská štola na stříbro a měď z 16. století. Leží u potoka Svídnice ve spodní části městečka v okrese Most pár desítek metrů od Německa. Dobrodruzi tu hledali zmizelou Jantarovou komnatu.

Důl je od dubna do října přístupný veřejnosti - pátek od 11 do 16 hodin, víkendy a svátky od 9 do 17 hodin, vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč, vhodná je nepromokavá obuv a teplejší oblečení.

Infocentrum u štoly nabízí turistické známky a suvenýry. Zatelefonovat tam můžete na číslo 737 622 107.