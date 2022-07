„Největší radost mi dělá neutuchající zájem našich členů o akce, které jsou základem činnosti všech našich odborů. Být spolu, prožít si turistickou trasu v dobré partě je pořád to nejcennější, co KČT všem věkovým kategoriím nabízí a udržuje atraktivnost našeho spolku již téměř 135 let,“ říká Homolka v rozhovoru pro Deník.

Platí, že všude dobře, doma nejlíp?

Asi ano. (úsměv)

Jak se vlastně pozná správný turista?

Správný turista se nepozná ani tak podle počtu ušlapaných kilometrů za jediný den, podle počtu razítek ve svém záznamníku, ale spíše podle toho, jak dokáže prožívat kouzlo navštívených míst, jak si uchovává krásné zážitky při putování krajinou s přáteli a jak se dokáže těšit na další turistickou akci.

Čím vás turistika okouzlila?

Členstvím v turistickém oddíle mládeže na Vsetíně, kde jsem se též narodil. V dobré partě kamarádů jsme společně absolvovali spousty krásných akcí u nás i v zahraničí a vznikla přátelství trvající celý život.

Šéfovat turistům jste chtěl od mládí?

To určitě ne. (úsměv) Tvořící se tým nového celorepublikového vedení KČT mne před volbami oslovil, zda bych se nestal lídrem tohoto týmu. Jelikož to byli lidé, které dlouho znám jako klubové srdcaře, schopné funkcionáře a oba místopředsedy jako zkušené manažery z pražských odborů KČT, s kterými si vyhovujeme i lidsky, tak jsem kandidaturu přijal.

Dá se čestná funkce časově skloubit s profesí středoškolského učitele matematiky a fyziky?

Skloubit to samozřejmě jde. Musíte velmi dobře rozlišovat mezi podstatnými a méně nepodstatnými věcmi a hlavně, musíte umět dát lidem důvěru, říci jim, co od nich očekáváte a nechat se překvapit jejich kreativitou.

Kolik členů má KČT ve Zlínském kraji?

Ve Zlínském kraji máme asi 2500 členů, z toho čtvrtinu tvoří mládež do 26 let a 37 procent je seniorů. V rámci republiky si stojíme poměrně slušně, máme velmi dobrý poměr členské základny vůči počtu obyvatel kraje. V absolutních číslech jsem pátá největší oblast ze čtrnácti. Máme též jedno z nejlepších zastoupení mládeže v členské základně. Máme celkem třicet odborů prakticky v každém větším městě kraje, ale také na mnoha vesnicích. Prakticky všechny jsou aktivní, dělají zajímavou činnost a nebylo by správné, zde jmenovat jen některé.

Co všechno v rámci regionu děláte, organizujete?

Jako předseda řídím činnost oblastního výboru KČT a zastupuji oblast navenek. To je můj hlavní úkol.

Co vás nejvíce trápí?

Turistika se příliš nezměnila. Má svoji poznávací, sportovní, společenskou, kulturní, vzdělávací, výchovnou, estetickou a hlavně zdravotní složku. Spíše se změnil náhled na turistiku. Hlavní problém je v tom, že přestože se na každý nový pojem zavádějí nové (nejraději anglické) názvy, v případě turistiky dochází k záměně pojmu "turistika" za pojem "účastník cestovního ruchu". Sdělovací prostředky často informují, kolik tak zvaných turistů někam vycestovalo leteckou přepravou za loňský rok, kolik tzv. turistů udělalo nepořádek na parkovištích nebo odstavných plochách, kolik nezletilých tzv. turistů působí opakovaně výtržnosti ve velkoměstech. Tato devalvace pojmů a neochota nazývat věci pravými názvy působí turistům větší škody, než kůrovcová kalamita. Bylo by dobré dát každé z těchto dvou zjevně samostatných kategorii svou náplň.

Z čeho máte naopak největší radost?

Pyšný jsem na naše světově unikátní turistické značení. To, že se Klubu českých turistů daří již od roku 1889 nepřetržitě značit turistické trasy, považuji za úžasný fenomén. Turistická značka vzbuzuje v drtivé většině lidí pozitivní emoce a to považuji za největší historický přínos Klubu českých turistů naší společnosti. Kde jsou pozitivně naladění lidé, tam se i dobře žije.

Peníze na činnost máte jenom z dotací a členských příspěvků, nebo si vyděláváte i jinak?

Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Dále pak získáváme příspěvek na činnost z ústředí KČT, z grantů, z nichž jednoznačně největší je grant Zlínského kraje na údržbu a obnovu turistického značení v našem kraji.

Kam turisté ve Zlínském kraji nejčastěji míří? Co je největším lákadlem?

Zlínský kraj má čtyři velmi krásná pohoří – Vsetínské Beskydy a Javorníky, Hostýnské a Vizovické vrchy, Chřiby a Bílé Karpaty. Všechny mají své kouzlo a svou neopakovatelnost. Kromě toho máme ve Zlínském kraji mnoho skvělých cyklostezek a cest pro horská kola. Hlavním lákadlem jsou tato rozlehlá pohoří s velmi malou koncentrací turistů. A to je dnes deviza, kterou má v České republice jen velmi málo krajů.

Která místa naopak lidé přehlížejí, byť je to velká škoda?

Obecně platí, že významná část veřejnosti navštěvuje místa, která jsou hodně propagována sdělovacími prostředky. Na těchto místech se pak neúměrně zvyšuje koncentrace návštěvníků. Akce našich odborů KČT jsou právě zajímavé tím, že vybíráme cíle turisticky hodnotné a hlavním kritériem je kvalita těchto turistických tras, nikoliv jejich mediální známost.

Zvýšil se zájem o turistiku v Česku díky pandemii koronaviru, když lidé nemohli až tolik cestovat do zahraničí?

Určitě. Lidé začali poznávat své nejbližší okolí a mnozí poznali, že turistika je velmi smysluplné využití volného času přístupné široké veřejnosti. Zvyšuje nejenom fyzickou kondici, ale působí blahodárně i na psychiku člověka, což je v dnešní době velmi důležité. Je to aktivita nestresová, umožňující zklidnit náš jinak hektický život.