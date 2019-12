Matěj Vaněk

kanoistika na divoké vodě, TJ VS Tábor, oddíl kanoistiky

1. 2. místo - MS sjezd na divoké vodě, kat. C2 2. 2. místo - MS sjezd na divoké vodě, kat. C2 družstva, do 23 let 3. 1. místo - MČR - sjezd, kat. C2