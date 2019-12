Ceny vyhodnoceným sportovcům vedle krajských radních předávali i jihočeští olympionici, předseda Krajského sdružení České unie sportu František Vavroch a šéfredaktor Deníku jižní Čechy Milan Tröster.

Vedle obvyklých kategorií, v nichž o pořadí svými hlasy rozhodují členové odborné poroty, je součástí ankety už tradičně i hlasování čtenářů našeho listu o Hvězdu Deníku. Tou byl letos zvolen táborský cyklokrosař Michael Boroš, jenž na dotaz moderátora, čím to je, že v poslední době závodům Světového poháru kralují s tak výraznou převahou cyklokrosaři Belgie a Nizozemska, jen pokrčil rameny: „Čím to je? To kdybych věděl, dělám to taky tak…“

Do Síně slávy jihočeského sportu byl uveden legendární veslař Václav Chalupa: „Z toho, že jsem se dostal mezi takové sportovní legendy, mám velikou radost a moc si toho vážím,“ podtrhl.

V desítce sportovců byl jako desátý skončil hokejista Pavel Pýcha, jenž při vyhlašování ale hrál o body s Havířovem, a tak za něj pro cenu šel zraněný spoluhráč Zdeněk Doležal: „Čenda všechny zdraví,“ připomněl, že v Budějovicích dle legendárního Čeňka Píchy je každý Pícha (i Pýcha) vždy jedině Čenda… „A vedeme 1:0,“ sdělil Doležal, že Motor právě ve druhé nejvyšší soutěži dál drtí své soupeře.

Druhé lize na jaře podobně vládli i fotbalisté Dynama, kteří pak na podzim šokovali osmou příčkou v I. lize. A osmý v desítce byl kanonýr David Ledecký, jenž na pódiu dal k dobru, jak se ho hlavně trenér Horejš často ptá, co dělá sestra Ester. „Kustod Prochy totiž šířil informaci, že slavná lyžařka Ledecká je moje sestra, což sice není, nicméně kabina se toho s chutí chytla…“

Volejbalové mistry republiky z Jihostroje v desítce zastupoval na 7. místě kapitán týmu Radek Mach, jenž pobavil sál konstatováním, jak se dá v Lize mistrů čelit volejbalistům, kteří patří k nejlepším na světě: „Oni skáčou tak vysoko, že jim můžeme smečovat do podpaždí…“

Na trůn krále jihočeského sportu potřetí v řadě a celkově už počtvrté usedl táborský pilot Martin Šonka, na něhož čeká příští rok v letecké akrobacii mistrovství Evropy. „To bude v Břeclavi, pár kempů tam tudíž asi strávím. Taky ve vzduchu totiž domácí prostředí hraje velkou roli,“ řekl.

Byl to příjemný večer. Jak to se sportovci bývá vždy…