Být připraven. Skautské heslo je v podstatě synonymem takzvaných preppers. Lidí, kteří jsou připraveni na nečekané okolnosti a jsou schopni je v mezích svých možností zvládnout. Nepředstavujte si je ale jako někoho, kdo si buduje na zahradě protiatomový kryt naplněný vším, co by mu pomohlo přežít apokalypsu. To je spíš obrázek z amerických filmů, i když v USA je takových lidí hodně i ve skutečnosti.

V našich podmínkách jsou preppeři (z anglického slova prepare – připravit, pozn. red.) obyčejní lidé, které možná každý den potkáváte v práci nebo mezi ně patří vaši kamarádi. Jen jsou si na rozdíl od většinové společnosti vědomi toho, že může nastat situace, kdy bude potřeba se postarat sám o sebe, svou rodinu a blízké.

Důvody mohou být různé. Ať už jsou to živelné pohromy, pandemie, ozbrojené konflikty nebo jen ztráta práce či nemoc. Události posledních let a dní, ať už jde o koronavirus nebo ruskou invazi na Ukrajinu, nám napověděly, že to není vůbec nereálné uvažování. Hlavním heslem je být připraven a udělat vše pro to, aby rodina dokázala nastalé problémy překonat.

Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale prepperem je spousta lidí mezi námi. Máte ve spíži zásoby na několik dní či týdnů? Jste schopní si uvařit něco na zahřátí, i když dlouhé hodiny nepůjde kvůli vichru elektřina? Máte doma v zásobě nějaké peníze v hotovosti pro „strýčka příhodu“? Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu otázku ano, jste vlastně také prepperem. Jste připraveni, i když jen na jednu z neočekávaných událostí.

„Připravenost učí zodpovědnosti a nezávislosti. Samo o sobě je to dostatečný důvod. Lepší je být připravený a nepoužít to, než nepřipravený a potřebovat to,“ vysvětluje administrátor webu preppers.cz, kde najdete spoustu podrobných návodů, na co a jak se připravit.

Mít doma zásoby se mi osvědčilo už víckrát

Pavel žije se svou rodinou v malé obci na Olomoucku. V zásobě mají doma neustále dostatek trvanlivých potravin, peníze v hotovosti nebo propan-butanovou bombu i vařič na suchý líh, a to už dlouhá léta. Nikdy mu to nepřišlo zvláštní. „U nás v rodině bylo normální mít nějakou zásobu jídla, už poroto, že za socialismu každou chvíli něco nebylo,“ zamýšlí se.

„Nikdy by mě nenapadlo, že jsem tím pádem v podstatě prepper. To jsem zjistil až náhodou při čtení nějakého článku na internetu,“ dodává s úsměvem.

Že dělá dobře, ukázal příchod pandemie koronaviru. Prvních pár dní a týdnů tehdy ani odborníci nevěděli, jak vážná nemoc to je či není. Lidé vzali obchody a markety útokem a skupovali trvanlivé potraviny.

„My jsme byli v klidu. Nikde jsem se nemačkal ve frontách a neriskoval nakažení, protože doma jsme měli dost zásob na to, abychom dva tři týdny v pohodě vydrželi bez nakupování. Vždyť spousta trvanlivých potravin vydrží dlouhé měsíce. Chleba jsme si pekli občas už předtím a rohlíky se manželka naučila rychle podle jednoduchého receptu z internetu,“ popisuje své zkušenosti Pavel.

Ve spíži rodinného domku udržuje trvale zásobu těstovin, rýže, cukru, masových konzerv, rybiček nebo třeba oleje. „Jsou to věci, které stejně běžně potřebujete. Jde jen o to, vytvořit si systém – podobný jako mají v obchodech. Regál nebo poličku, kde dříve nakoupené věci dáváte dopředu a ty novější dozadu. Ještě se nám nestalo, že bychom něco vyhazovali jen kvůli tomu, že by se nám to zkazilo,“ vysvětluje.

Připravený je také na výpadek proudu. „Máme doma dvouplotýnkový vařič na propan-butan, ale i malý butanový hořák a dokonce i lihový vařič, protože jsme turisté a občas je využijeme při cestách do přírody. Naposledy jsme to ocenili při nedávné vichřici, kdy naše vesnice zůstala asi šestnáct hodin bez proudu. Nemohli jsme ani zatopit, protože nefungovalo čerpadlo. Ani nevíte, jaká je to paráda, když si pak na vařiči můžete udělat polévku, i když je z pytlíku, nebo uvařit těstoviny s tuňákem z konzervy. Je to za pár minut a výborně vás to zahřeje,“ uzavírá Pavel.

Celé jméno nechce uvést. Má totiž obavu, že kdyby šlo v budoucnu do tuhého, dostal by se do hledáčku lidí, kteří přípravu podcenili.

Jak připravit domácnost na mimořádnou událost



V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a celkovou eskalací napětí stále více lidí řeší, jak se mohou sami připravit na krizovou událost, kterou může být třeba rozsáhlý výpadek klíčové infrastruktury na rozlehlém území nebo v celém státě. Doma vám nepoteče voda, nepůjde plyn, nerozsvítíte si ani neuvaříte, nepůjde internet ani televize. Jak by to asi vypadalo na ulici? Z menších otevřených obchodů rychle zmizí voda i potraviny, které se dají jíst bez přípravy.



„Většina odborníků na civilní připravenost a příslušných úřadů v čele s americkou Federální agenturou pro zvládání krize odhaduje, že v případě rozsáhlejšího výpadku či katastrofy bude státním strukturám trvat tři dny, než dokážou zabezpečit základní potřeby obyvatel. Pro nás to znamená, že minimálně tři dny budeme odkázaní sami na sebe,“ říká Pavel Houdek z webu moderni-sebeobrana.cz, který připravil návod, jak se na takovou situaci nachystat.



VODA

Voda je tím nejdůležitějším. „Na základní přežití potřebuje jedna osoba cca dva litry vody na den. Na přežití s trochou základního komfortu to je okolo pěti litrů. Čtyřčlenná domácnost tedy potřebuje na tři dny šedesát litrů vody,“ uvádí Pavel Houdek. Řešením je buď nákup balené vody, kterou průběžně obměňujete, nebo pořízení barelů, do nichž se dá pitná voda načerpat předem. Na tmavém místě vydrží dlouho čerstvá.



JÍDLO

Bez jídla se dá vydržet dlouho, přesto je dobré nějaké zásoby mít. Ideální jsou konzervy, rybičky, čokoláda, oříšky, müsli tyčinky, hroznový cukr, trvanlivé sušenky, kompoty. Pokud máte možnost vařit na propan-butanovém či lihovém vařiči nebo na kamnech, pořiďte také těstoviny nebo rýži, instantní polévky či olej. Nezapomeňte na jídlo a vodu pro své domácí mazlíčky.



HYGIENA

Připravte si také hygienické potřeby, především toaletní papír, mýdlo, zubní pastu a kartáčky, dámské vložky, vlhčené ubrousky, případně dětské pleny.