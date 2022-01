Záběry z vystoupení okouzlily miliony lidí a staly se jedním z vánočních hitů internetu.

Zdroj: Youtube

Vánoční charitativní koncert, který Kate pořádala, byl od začátku ostře sledovanou událostí. Nejen proto, že šlo o první podobnou akci pod taktovkou Brity milované vévodkyně. Koncertu, jenž byl nahráván v prosinci ve Westminsterském opatství, se zúčastnilo na pozvání Kate a Williama hned několik dalších členů královské rodiny.

Zbraň v boji s médii

Následně si událost ovšem vysloužila i negativní publicitu - koncert se totiž stal jednou ze "zbraní" v prosincovém sporu královské rodiny se stanicí BBC, kdy rodina pohrozila stanici bojkotem další spolupráce, pokud BBC odvysílá nový kontroverzní dokument o životech princů Williama a Harryho. Dokument BBC opravdu odvysílala, a tak byl koncert pod taktovkou Kate nakonec vysílán na konkurenční stanici ITV, a to 24. prosince.

Celý záznam nebylo možné vidět ve všech zemích, ovšem ještě o Štědrém dni se na youtube kanálu vévody a vévodkyně z Cambridge objevilo video z akce, na kterém Kate na klavíru doprovází zpěváka Toma Walkera. A od té chvíle záznam zaplavil internet.

Co ukrývá jeden z nejtajnějších trezorů na světě? Jeho strážce konečně promluvil

„Kate Middleton vyrazila všem vystoupením dech. S Walkerem společně předvedli skladbu For Those Who Can't Be Here, a přestože byla vévodkyně před vystoupením údajně dost nervózní, fanoušci na sociálních sítích její vystoupení ocenili. Mnozí poznamenali, že Kate opět připomínala princeznu Dianu, která v roce 1988 podobně překvapila přihlížející, když při královském turné po Austrálii rovněž zahrála na pianu," zmiňuje server Daily Mail.

Vystoupení vévodkyně bylo nahráno den předtím, než se uskutečnilo nahrávání koncertu v opatství. Jeho se Kate už účastnila pouze jako hostitelka a divačka. Záznam byl ovšem zveřejněn jako součást koncertu.