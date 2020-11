Je součástí výbavy snad každé kapsy nebo kabelky. Každý si pod kapesníkem představí něco jiného. Někomu toto slovo asociuje rýmu a nemoc, druhému slzy smutku či dojetí, dalšímu zpocené čelo. Dnes je naprostou samozřejmostí, a to především ten papírový, který postupně vytlačuje svůj látkový protějšek, jenž se přesunul především do kapsiček pánských sak. Kapesník používáme zcela automaticky a nejspíš řada z nás nikdy nepřemýšlela o tom, kde se vzal. Přitom jeho historie je dlouhá.

Výsada bohatých

Historie kapesníku sahá až do starého Říma. Předmětem obecnější potřeby se stal až v 18. století. Předtím byl spíš bohatě zdobeným módním doplňkem a známkou urozenosti.

Staří Římané používali takzvané „sudarium“, což ve volném překladu znamená látka na utření potu. Byl to lněný šátek. Využívali hoi jako módní doplněk a nosili ho vždy na viditelném místě. Tyto dobové římské kapesníky se používaly i během gladiátorských her. Jejich vhození do arény znamenalo začátek boje.

Jiný, hovorový název pro kapesník je šnuptychl, šnoptychel. Jako posměšná parodie na barokní a obrozenské novotaření též vzniklo slovo „čistonosoplena“. Uvádí se, že jeho tvůrcem byl právník, básník a filolog Václav Jan Rosa, což se však nezakládá na pravdě.

Kapesník používali tisíc let před naším letopočtem i Číňané. Důkazem jsou sochy z dynastie Čou (od 1122 př. n. l.), na jejichž hlavách jsou zobrazeny kusy ozdobné látky. Ty měly nejspíš ochránit nositele před sluncem.

Za výsadu vyšších vrstev byl považován i později. Tak tomu bylo například v renesanci. V té době byl hlavně módním doplňkem a jeho majitelé dbali o to, aby byl bohatě zdobený monogramem a různými výšivkami. Tehdy se mu říkalo fazzoletto, byl často hedvábný a nosily ho především dámy. Dávaly se i jako dárky a muži jimi ženám vyjadřovali své city. V rokokové Francii se napouštěly kapesníčky vonnými silicemi, které způsobovaly zarudnutí tváře, a dámy si je při rozhovorech často přikládaly k nosu na znamení, že se stydí, červenají, což bylo v té době módní.

Kapesník byl také předmětem, který ve slavné tragédii Williama Shakespeara Othello vyprovokoval hlavního hrdinu k vraždě. Othello daroval své manželce Desdemoně kapesník, který zákeřný Jago podhodil Cassiovi. Jago zároveň Othellovi namluvil, že ho jeho žena podvád. Othello Desdemonu uškrtí a když zjišťuje, že šlo jen o Jagovy intriky, probodne se a umírá.

V české kotlině

Až v 18. století začaly kapesníčky pronikat i do nižších vrstev a převážila jejich praktická funkce. První český kapesník byl ušit ve druhé polovině 19. století poblíž Jilemnice ve východních Čechách. Novinku u nás zavedl Josef Gasner, jenž později české kapesníky vyvážel. Tkalci v Podkrkonoší tkali na ručních stavech zprvu bílé lněné kapesníky, později se barvily, obšívaly obrubou a zdobily ažurou. Stavy pak byly nahrazeny stroji, a len bavlnou a výroba se rozšířila po celých Krkonoších.