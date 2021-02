Dětství Jamese Byrona Deana, jak zní celé jeho jméno, nebylo zrovna veselé. V devíti letech mu zemřela matka na rakovinu a otec se ho z důvodu své pracovní zaneprázdněnosti vzdal.

Malý Jimmy tak vyrůstal u tety a strýce na farmě. Pocity osamělosti a odmítnutí, které zažíval, se u něj postupně přeměnily v odpor vůči autoritám. Rebelství měl v krvi, a tak není divu, že se rozhodl žít svůj život po svém.

Od reklamy k filmu

Rodák z americké Indiany se po absolvování střední školy přesunul do Los Angeles, kde začal studovat práva. Věnoval se i sportu, hrál basketbal, ale nakonec jej strhlo herectví. První zkušenosti v tomto směru nabral účinkováním v reklamách a několika bezvýznamných filmech i televizních seriálech. Chtěl ale mnohem víc, a tak odešel do New Yorku, kde se uchytil na Broadwayi a zároveň studoval ve slavném Actors Studiu u renomovaného herce Elii Kazana.

A právě v jeho filmech – stejně jako jeho souputníci Marlon Brando či Robert de Niro – zahájil svou mimořádně krátkou, ale přesto nezapomenutelnou hereckou éru. První velkou úlohu mu Kazan svěřil ve snímku natočeném podle románu Johna Steinbecka Na východ od ráje (1955).

Dean v něm vytvořil figuru Cala Traska, odstrčeného syna a nezkrotného živlu, který se snaží najít cestu k vlastnímu otci, bratru, matce i okolí (původně měla připadnout Paulu Newmanovi, Kazan ale vycítil, že Dean má roli ze sebe více co dát). Po uvedení filmu do kin se z talentovaného sebevědomého muže s hezkou tvářičkou stala jako lusknutím prstu hvězda první velikosti. Role mu navíc přinesla první nominaci na Oscara.

Po ní přišla nabídka na ztvárnění dalšího rozervaného hrdiny Jima Starka ve filmu režiséra Nicholase Raye Rebel bez příčiny (1955). Dean se jí okamžitě chytil a udělal dobře, protože díky této úloze se stal idolem tehdejších mladých lidí, bojujících s nepochopením starších generací. Ve svém posledním filmu Gigant (1956) režiséra Georgese Stevense, ve kterém si zahrál rančera Jetta Rinka, z něhož se stane mocný ropný magnát, se setkal s Elizabeth Taylorovou. „Milovala jsem Jimmyho,“ říkala herečka s úsměvem.

Pouhé dva dny po dokončení Giganta James Dean ve čtyřiadvaceti letech zemřel (posmrtně získal za roli Jetta Rinka nominaci na Oscara). V dalším filmu Někdo tam nahoře mě má rád, do kterého byl obsazen před svou smrtí, zaujal jeho místo už zmiňovaný Paul Newman.

Trauma z dětství

Až o desítky let později vyplula na povrch mnohá tajemství, která herec Elizabeth Taylorové svěřil. V jedenácti letech byl prý opakovaně zneužíván místním knězem, což ho pronásledovalo celý život. Nikdy se s tím nedokázal popasovat.

V Hollywoodu se říkalo, že kromě románků se ženami měl James Dean poměr i s muži (jednou z jeho milenek měla být švýcarská herečka Ursula Andressová, která ve stejné době udržovala vztah i s jiným „rozervancem“, Marlonem Brandem).

A taky se tradovalo, že je Dean arogantní nafoukanec, on ale údajně jen hrál svou roli. Zabil se v závratném a rychlém tempu, které ostatně provázelo celý jeho krátký život.

James Dean není zdaleka jedinou hvězdou, která přišla tímto tragickým způsobem o život. Při autonehodě skonala i herečka Grace Kellyová, provdaná za monackého knížete Rainiera III., když se vracela s dcerou Stefanií z venkovského sídla do Monaka. Anebo Paul Walker, známý rolí Briana O'Connera v závodnické filmové sérii Rychle a zběsile. Tomu bylo v době neštěstí čtyřicet let.