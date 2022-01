Jde často o štěstí, získané kontakty a schopnost se prosadit.

Covid zasáhl i Miss World. Kráska z Jeseníků si na finále musí počkat

V českém modelingu i showbyznysu se děvčat pohybuje mnoho, jen některé z nich jsou součástí Českého bikiny týmu. Jde o skupinu modelek a hostesek, které se kromě účasti na společenských akcích věnují i prezentaci na sociálních sítích.

Není to jen o odvaze reprezentovat v bikinách, je to o hrdosti, je to o tom, co ví každý český muž – nejhezčí jsou Češky a Moravačky!