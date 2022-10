Britská královská rodina pod tlakem. Nová kniha odhaluje opravdové pikantnosti

Už když v červnu přiletěl i s manželkou a jejich dvěma dětmi do Londýna, aby oslavil sedmdesát let své babičky na trůnu, nebyl nadšený, že královna požehnala Camille, aby byla jmenována „královnou manželkou“, až se princ Charles stane králem. Tato situace nyní nastala. Vysoce postavený královský zdroj k tomu uvedl, že zatímco Harryho starší bratr, princ William, si na Camillu zvykl, Harry ji jako bývalou milenku svého otce nikdy plně nepřijal. „Myslím, že nezapomene ani na to, že to byla jeho zesnulá matka, princezna Diana, která se kdysi měla stát královnou, nebo na Dianino slavné prohlášení o manželství ve třech, v němž bylo tak trochu těsno.“

Vybudovala si image

I když kvůli mileneckému románku s Charlesem za dob Diany neměla dobrou pověst, roky tvrdé práce Charlesových lidí vedly k tomu, že si ji část britské i světové veřejnosti oblíbila a ona neúnavně pracovala na tom, aby se jim zavděčila. Už sedmnáct let stojí po Charlesově boku jako věrná manželka a plusové body si získala i tím, když hned v roce 2005 souhlasila, že nebude používat Dianin titul – princezna z Walesu.

Camillina image od té doby prošla pozoruhodnou proměnou, která vyvrcholila začátkem tohoto roku, když dostala požehnání královny, aby se jednoho dne stala královnou manželkou. Nyní se však podle deníku The Daily Express obává, že se domeček z karet kolem její pečlivě vytvořené image sesype, protože princ Harry se chystá vydat memoáry a Camilla „žije ve strachu“ z toho, co se v nich objeví.

Znepokojivá situace

Před sedmnácti lety, když se Camilla provdala do rodiny, byla zavedena „operace PB“ (Parker- Bowles), jejímž cílem bylo obnovit Camillin obraz jako „druhé ženy“ a ukázat ji v dobrém světle. Operace PB stále pokračuje a v plném rozsahu byla k vidění letos v červenci kolem 75. narozenin vévodkyně, kdy byla středem zájmu dokumentu ITV, hostem speciálního vydání časopisu Country Life a dalších marketingových akcí. Jenže Harryho memoáry teď mohou výrazně zamíchat kartami a Camilla může být ze všech členů královské rodiny první, do koho se Harry bude strefovat.

„Spálená země, kterou za sebou Diana zanechala, stále doutná,“ řekla královská expertka Tina Brown pro The Daily Express. Prvních deset let po její smrti byli členové rodiny neustále destabilizováni katastrofami, které Dianu obklopovaly – od jejího rozvodu, potupy Charlese, autonehody, dopadu na chlapce. Vzestup Kate Middleton a Williama situaci stabilizoval, ale to, co Harry a Meghan řekli a udělali, a Harryho monografie mohou v rodině znovu probudit destabilizaci a nyní už král Charles může mít o dost ztížené vládnutí.

Další polínko do ohně

Situaci nenahrává ani vysílání hitu The Crown od Netflixu, který se bude v příští sezoně týkat bouřlivých 90. let v královské rodině – a Harryho monografie představí zcela nový pohled na dramata desetiletí, kdy se v roce 1992 Charles a Diana rozešli, rozvod v roce 1996 a Dianinu smrt v roce 1997. „Zatímco královně se podařilo z celé situace odejít vítězně, i díky svému proslovu po Dianině smrti, Charles neustále bojoval, aby s těmito duchy skoncoval,“ říká Tina Brown. „V některých ohledech Dianin duch ale stále straší u brány,“ dodává.

Na každém šprochu…

Sama Brown v knize The Palace Papers, která vyšla letos v dubnu, vzpomíná na to, že Harry ‚nenáviděl‘ svou nevlastní matku za to, že změnila jeho starou ložnici v Highgrove House v Gloucestershire na svou šatnu, a také se v knize vrací do doby, kdy princové William a Harry konečně ustoupili a setkali se s Camillou tváří v tvář. Odhaluje, že ji Harry „nervoval svým dlouhým mlčením a doutnajícími rozhořčenými pohledy“. A to zdaleka není vše.

O napjatém vztahu prince Harryho s vévodkyní z Cornwallu, nyní královnou manželkou, se v minulosti objevila další tvrzení. Brownové kniha tyto zkazky jen potvrzuje a uvádí další případy, kdy se s Camillou nepohodli.

Není cesty zpět

A obávat by se měli i princ William a Charles, se kterými má Harry kvůli odchodu z královské rodiny a životu v USA velmi napjaté vztahy, protože to vypadá, že si Harry nebude brát servítky. Jeho kniha by měla vyjít do konce roku a bude se snažit vydělat na momentálně lukrativním královském trhu. Přesné datum zveřejnění ale zůstává nejasné. Podle Page Six by mohlo být odloženo i do roku 2023, protože je přeplněné šťavnatými ‚bombami pravdy‘, kterými by si v současné situaci mohl Harry ještě více uškodit vzhledem ke smrti babičky.

Harry podle The Daily Express o knize řekl, že bude „přesná a zcela pravdivá“. Královští experti se ovšem obávají, že se Harry kvůli memoárům dostane ještě do větších problémů se svou rodinou. „Je teď ve velmi obtížné pozici. Myslím, že by mohl odstranit některé extra ošklivé kousky, zároveň ale knihu musí dostat ven, protože mu za ni bylo slíbeno hodně peněz,“ říká britská autorka životopisů Angela Levin. Zprávy uvádějí, že kniha vynese Harrymu alespoň 20 milionů dolarů od vydavatele Penguin Random House. Očekává se, že výtěžek z knihy a audioknihy bude věnován na charitu. Harry je tedy teď ve velmi obtížné situaci.