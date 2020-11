Kamila zpívá odmalička, už na základní škole si okolí všimlo jejího talentu, který postupně brousila jako diamant, aby mohla účinkovat na pódiích v Česku i zahraničí. Posluchači ji mohou slyšet nejčastěji v jejím pražském domovském ansámblu Collegium 1704 a také v souboru Hof-Musici.

„Převážně se věnuji koncertní činnosti a interpretaci baroka a barokní opery. Na mé práci mě nejvíce baví ztvárnění neznámých barokních děl. Jsou to většinou novodobé premiéry. Opery, oratoria, kantáty a lamentace,“ prozradila.

Láska k hudbě a zpěvu Kamilu provází na každém kroku, není snad místo, kde by si nezazpívala. „Je to taková profesní deformace. Občas to otravuje i mě. Zpívám si opravdu všude: ve sprše, ve vlaku, v autě, někdy i na toaletě v restauraci. Zkouším akustiku,“ směje se. Pochopení nachází doma, u svého partnera Martina, který je také hudebně nadaný, a hudbu má ráda i jejich dcerka.

„Můj přítel je členem vokálního souboru Gentlemen Singers. A naše roční dcera Karolína má nejraději Mozarta. Pouštíme jí klasickou hudbu a když cvičím, ráda mě poslouchá. Vzhledem k tomu, že s partnerem oba zpíváme, je velká pravděpodobnost určitého hudebního talentu. Když jí například pustíme nějakou hudbu nebo slyší písničku v televizi, tancuje pěkně do rytmu a snaží se i o ,zpěv‘. Určitě ji budeme podporovat,“ poznamenává Kamila.

Ráda by krásnou roli. Třeba v Benátkách

„A profesní sen? Uvidíme, co mě ještě čeká. Ráda bych si zazpívala nějakou krásnou roli například v Benátkách v barokním divadle. Za velký úspěch považuji to, že můžu dělat práci s profesionálními soubory. Zpívat se skvělými kolegy a dirigenty na mezinárodních festivalech, v krásných koncertních síních a divadlech,“ podotýká.

Jenže s vystupováním je teď velký problém. I Kamile Zbořilové zkomplikoval koronavirus pracovní život. Naštěstí od svých kolegů se díky tomu, že je stále na rodičovské dovolené, nemusela uchýlit k hledání práce mimo obor.

„Je to problém, protože většina mých kolegů je živa pouze z hudebních projektů. A najednou se ze dne na den ocitli bez finančních prostředků. A jsou to většinou lidé s dětmi, kteří platí hypotéky, nájmy a další náklady. Někteří kolegové začali pracovat v úplně v jiném oboru. Převážně to byla kasa v supermarketu. Je to smutné. Ale co jiného zbývá? Já mám štěstí, že jsem teď na rodičovské dovolené a přítel pracuje ve státní správě,“ dodala Kamila.