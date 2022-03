Máte za sebou už víc než čtvrt století práce v oboru, který je pro vás i koníčkem. Jak vzpomínáte na úplné začátky? Vyučila jsem se dámskou krejčovou, ale o podnikání v tomhle oboru jsme s manželem nic nevěděli. Za všechny naše naspořené peníze jsme koupili stroje, většinou použité, a ušili naše první modely. Ty jsme zkusili nabídnout do několika obchodů, ale neměly zájem. Nakonec, protože už jsme neměli co ztratit, jsme zkusili štěstí v nejlepším butiku ve městě, jehož majitele naše kolekce oslovila. Tak začala naše čtyřletá spolupráce.

Byli jsme nováčci, věci, které jsme neuměli, jsme se museli sami naučit za pochodu. Majitel butiku vyžadoval dodržení termínu a kvalitu, takže jsme v naší krejčovské dílně pracovali často dlouho do noci. Všechny peníze, které jsme vydělali, jsme investovali do naší firmy, na nákup lepších strojů, kvalitnějších látek. K večeři nám často musel stačit suchý rohlík. Ale když je člověk mladý a má nějaký sen, vydrží všechno. Postupně nám zájem o naši tvorbu umožnil otevřít vlastní módní salon, nabírali jsme zaměstnance. Není jednoduché naučit tuto práci každého, vždy to zabere víc jak rok, než je z vás kvalitní krejčová, která je pečlivá, trpělivá a dbá na kvalitu. U nás si na tom zakládáme.

A dařilo se, začali jsme pořádat autorské módní přehlídky, dvakrát ročně prezentovat nové kolekce, spolupracovat se známými osobnostmi, fotit kolekce v zahraničí na mořských plážích, u vodopádů a na ledovci, připravovat kalendáře. Byť jsme se s manželem skvěle doplňovali a kromě tří dětí jsme společně dosáhli mnoha úspěchů, po třiadvaceti letech se naše cesty rozdělily nejen životně, ale i pracovně. S novou značkou jsem se vydala svou cestou, dostala život do klidných kolejí a začala novou životní etapu.

Poslední dva roky znamenaly citelný zásah i do vaší branže. Rušily se všechny společenské akce, nebyly plesy a tudíž ani příležitost, kam vyrazit v nových šatech. Jak vaši tvorbu ovlivnila pandemie koronaviru?

Hned na začátku jsme najeli na roušky. Když byla vyhlášena povinnost nosit roušky a nikde se nedaly koupit, jela jsem do salonu, vybrala všechny bavlněné látky a doma v obýváku jsem pak do tří do rána stříhala roušky, abychom se hned mohli pustit do šití. Zásobovali jsme rouškami nemocnice, domovy důchodců, potom i pekaře a dopravce. Nezvládali jsme to sami, scházeli se tu dobrovolníci, někdy i 15 najednou, což bylo v malém prostoru ateliéru hodně náročné.

Ale bylo to krásné v tom, že se tu sešli lidi, kteří do toho šli opravdu srdcem. Našili a rozdali jsme tisíce roušek a stříhali jsme je i pro ty, kdo je pak šili podomácku, pokud je věnovali na charitu. Poznala jsem spoustu hodných lidí, kteří sem dobrovolníkům nosili třeba doma upečený štrúdl, zásobovali nás kafem. Všem mnohokrát děkujeme.

S příchodem léta se situace uvolnila. Jak se to projevilo?

Když se pak situace zlepšila, nastal velký hlad po kolekcích. Lidé si chtěli udělat radost a koupit si něco nového na sebe. I když příležitostí, kde nový kousek z šatníku předvést, stále moc nebylo, bylo znát, že těch „tepláků“ už mají všichni dost a že to nedělají proto, jak budou vypadat v očích ostatních, ale pro sebe. Aby si zlepšili náladu a v novém oblečení se cítili dobře.

Jednou z mála možností, kde jste mohla loni prezentovat svoji tvorbu, byl pátý ročník módní show Czech Fashion Week 2021, kde svoji tvorbu představili tuzemští i zahraniční módní návrháři.

Tahle sešlost návrhářů na jednom místě je skvělá akce, na kterou se vždycky těším. Měla jsem tam černobílou kolekci a kolekci letních, rozevlátých šatů z příjemných, lehounkých materiálů. Měla jsem radost, jaký měly úspěch a že se všechny modely hned rozprodaly. Bylo znát, jak moc už se všichni těšíme na to, až zase budeme moct vyrazit do společnosti, scházet se s přáteli a bavit se.

Vaše autorské přehlídky jsou už léta spojeny s pomocí potřebným. Komu pomohla vaše zatím poslední listopadová přehlídka v Krušnohorském divadle v Teplicích?

Příběh Majdalenky, u které byla v květnu zjištěna nemoc spinální muskulárni atrofie II. typu, vzal lidi za srdce. Podařilo se nám na přehlídce vybrat 143 tisíc na rehabilitaci, kterou potřebuje pro svoji léčbu absolvovat čtyřikrát ročně. Stojí 80 tisíc a pojišťovny ji nehradí. Nabalují se na to i další lidé, ochotní rodině pomoci a z toho mám opravdu velkou radost.

Plesová sezona nezačala ani se začátkem letošního nového roku…

U společenských šatů je znát, že se plesová sezona, včetně maturitních plesů, ze zimy přesunula až na jaro. V tuhle dobu jsme se v minulých letech nezastavili. O co je ale velký zájem, to jsou svatební šaty. Je vidět, že mnoho lidí kvůli pandemii odkládalo také svatbu.

Svatební šaty jste dělala i známým osobnostem, měla jste s nimi úspěchy také v soutěži.

Ano, třikrát jsem se zúčastnila soutěže Svatební šaty roku. Dvakrát jsem byla mezi pěti nejlepšími a jednou jsem soutěž vyhrála se svatebními šaty, které předvedla modelka Vlaďka Erbová. Ty její soutěžní šaty byly moje srdeční záležitost, ale Vlaďce jsem dělala šaty i na obě její svatby.

Kolik svatebních šatů právě děláte a vévodí jim stále bílá barva a krajky?

Právě dělám šaty pro pět nevěst, ale i pro drůžičky a dámy, které se svatby zúčastní jako svatební hosté. Každá nevěsta má samozřejmě jinou představu, ale takové ty obrovské šaty s krinolínami už nefrčí, spíš styl boho, vzdušné, lehounké vlající látky, nic přehnaně zdobného. Krajky jsou stále žádané, ale ne už celé krajkové šaty od hlavy po paty. Spíš jako zajímavý detail do výstřihu, krajkové rukávy, nebo třeba vršek šatů do pasu z krajkové látky s kamínky.

A velký úspěch mají pro svoji praktičnost krátké pouzdrové šaty, na kterých je tylová sukně s vlečkou. Tu může nevěsta později sundat a vrhnout se do víru tance a svatebního veselí. A barva? Někdo si jiné svatební šaty než bílé ani neumí představit, ale i bílá má řadu odstínů. Nevěsty chtějí pudrovou, mléčně bílou, smetanovou. Teď jsem třeba dělala svatební šaty, které byly navrchu smetanové a pod tím jemně meruňkové a vypadalo to krásně.

Byla jsem u toho, když vás váš přítel při přehlídce překvapil a požádal o ruku. Tleskalo vám nadšeně celé divadlo a všichni vám přáli štěstí. Bude svatba?

Svatbu chceme mít v létě.

Tak to už jistě pracujete na své svatební róbě, abyste byla krásná nevěsta…

Jak se znám, svoje šaty budu řešit tak tři týdny před svatbou.

Ale určitě jste o tom alespoň přemýšlela…

Nějakou představu samozřejmě mám. Vlastně mám dvě varianty, jedna je jednoduchá, čistá a jemná a druhá je naprostý opak. Tak uvidím, možná udělám obě.

Teď už se všichni těší na jaro a léto, i móda na tohle období bývá barevnější. Bude tomu tak i u vás?

Ano, jarní a letní kolekce bude mít zase veselé barvy, rozevláté šaty a sukně z hedvábné viskózy. Pojedu pro látky na veletrh do Mnichova, kam jezdím nejraději. Jinak si látky vybírám i na veletrhu v Paříži a vůbec nejraději vzpomínám na to, když jsem je byla nakupovat v Damašku, v Kataru. To byly látky, že oči přecházely, tam bych si koupila nejraději všechno, co jsem viděla.

Jedete na veletrh s konkrétní představou, jaké látky nakoupíte?

Chci nějaký spodní materiál k látkám, které už mám, ale jinak ne. Těším se na novinky, na zajímavé plastické 3D materiály, na hezké barvy a na všechno, co z nich pak vytvořím. Jedu si to užít tak, jako si pak mé klientky jezdí dělat radost do našeho ateliéru. Chci mít vždycky čas věnovat se jim, popovídat si s nimi. Musí tu najít kvalitní látky, perfektní střih a originalitu, ale také se tu cítit příjemně. Mám i zákaznice, které nemají mnoho peněz. I přesto si ušetří na model z mé dílny, než by zašly do laciných obchodů. Váží si toho, že mohou nosit originální kousky.

Těší vás, když potkáte někoho ve „vašich“ šatech?

Určitě. Mám radost i z fotografií, které dostávám z dovolených a společenských akcí, kam dotyčná můj model vynesla. Teď třeba budu šít šaty pro Radku Rosickou na Česko-Slovenský ples, který má být v dubnu. Už se těším, jak jí budou slušet. Také mi udělal velkou radost kamarád, který vyfotil svoji ženu, jak jde v nových šatech, které jí u mě koupil, do práce. Napsal, že bude nejkrásnější učitelka ve škole.

Jaká je vlastně vaše klientela? Převažují dámy, které přijdou s obrázkem v ruce, že přesně tohle chtějí, nebo je víc těch, které to nechávají víc na vás?

Víc je těch, které mají svoji vizi, přijdou s konkrétní představou včetně barvy. Když jim pak ale ukážu i jiné látky, v jiných barvách nebo krajku, nechají si poradit a často prvotní představu změní. Někdo chce vidět hotové věci a pak se domluvíme, že z jedněch šatů se jim líbí třeba vršek, z jiných sukně a z dalších rukávy a vznikne tak úplně jiný model.

Takhle to je třeba i v případě šatů na maturitní plesy, kde si dívky prohlédnou při přehlídce na modelkách kolekci společenských modelů a berou je jako inspiraci. Pak společně vytvoříme dalších x návrhů tak, aby výsledné šaty byly pro každou takové, aby si v nich připadala jako princezna, cítila se dobře a věděla, že nikdy nejsou žádné dva modely stejné. Práce mě moc těší a nápady a inspiraci nemusím hledat, přichází ke mně sama.

Co vás při tvorbě inspiruje?

Nejvíc látka. Začnu jedním střihem, dám si to na figurínu a když mě chytne múza a začnou přicházet nápady, zapomínám na čas. Chci zkusit ještě tohle, a říkám si co kdyby byl rukáv jinak, a že s páskem by to nevypadalo špatně… A protože se blíží léto, na které už se všichni těšíme, tak chystám i kolekci plavek, o které byl loni velký zájem.

Budete mít v brzké době nějakou módní přehlídku?

Přehlídku budu mít na plese města Teplice a svoji autorskou jarní přehlídku, která bude opět charitativní, pak 29. dubna buď v teplickém divadle a nebo nyní jednám ještě o novém prostoru, ale vše je zatím v jednání.

Máte tři děti. Myslíte si, že někdo z nich půjde ve vašich stopách?

Asi nejvíc k tomu inklinuje nejmladší Verunka, které je devět. Po škole za mou chodí do práce, hraje si tu a má tendenci radit zákaznicím, co by si měly vyzkoušet, protože by jim to určitě slušelo. Vidím, že vše dělá jako já - píše si poznámky k modelům, rovná ramínka na štendru a aranžuje vše podle barev.

Naďa Moravcová



Dámské módě se věnuje od svých 18 let. Kromě módy pro běžné denní nošení nejraději navrhuje společenské modely a svatební šaty, u kterých si může nejvíc vyhrát s materiálem i vlastní fantazií.



V roce 1993 založila se svým bývalým manželem Atelier Moravec. Když se po 23 letech jejich životní i pracovní cesty rozdělily, vytvořila si Naďa vlastní úspěšnou módní značku Naďa Moravcová.



Její modely si oblíbila Miss České republiky a moderátorka Radka Rosická, vidět jste je mohli i na dalších známých osobnostech jako je např. zpěvačka Kamila Nývltová, operní pěvkyně Andrea Kalivodová nebo moderátorka Petra Eliáš Voláková.



V roce 2007 vyhrála Naďa Moravcová 1. místo v soutěži Svatební Šaty roku s modelkou Vlaďkou Erbovou.



Ateliér Naďa Moravcová najdete v Teplicích. Módní přehlídky, které pořádá v tamním Krušnohorském divadle, pomáhají hendikepovaným dětem, dětem z Klokánku, nadaci Pramen pomoci i Spolku Severka.



Na přehlídce mají návštěvníci možnost vždy obdivovat více než stovku modelů, na něž spotřebuje návrhářka se svým týmem téměř tisíc metrů látek od saténu přes šifon po tyl, zdobené flitry, kamínky, peříčky i luxusní krajkou včetně těch 3D.



Má syna Jirku a dcery Klárku a Veroniku.