Václav Karas se dožívá významného kulatého jubilea!

Václav Karas se dožívá významného jubilea | Foto: Deník/ soukromý archiv Václava Karase

Ve druhé polovině ledna se dožívá významného jubilea (80) Václav Karas. V roce 1961 byl jedním ze zakladatelů fotbalového oddílu v Záhoří, kde v roli pokladníka působí dodnes. V osmdesátých letech začal dopisovat do sportovních rubrik okresních i krajských deníků. V tomto období, na které dodnes vzpomíná nejraději, hrál záhořský Sokol krátce krajský přebor. "Děkujeme mu za vykonanou práci a přejeme mu hodně zdraví a životního optimismu do dalších let," vzkazuje za výbor TJ Sokol Záhoří starosta jihočeské obce Petr Kápl.