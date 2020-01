Kolem 16. hodiny jednotku povolali do Zvíkovského Podhradí k monitoringu po požáru kotelny a elektrického vybavení. "Hasiči museli ještě rozebrat celou střechu, aby vyhledali a zlikvidovali případná skrytá ohniska," popsala mluvčí hasičů Vendula Matějů. Vyšetřovatel HZS stanovil výši vzniklé škody na 100 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Krátce před 20. hodinou pak stejná jednotka vyrazila k dalšímu požáru, a to do internátu školy v Lesnické ulici v Písku. Zde byl ohlášen požár skříňky, který byl do příjezdu hasičů uhašen. Zkontrolovali tak řádné uhašení. Vzniklou škodu na skříňce, notebooku a oblečení vyšetřovatel stanovil na 40 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.