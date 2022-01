Radnice nechala ohořelou konstrukci výzdoby odvézt, aby zbytečně nehyzdila náměstí. Starostu města celá událost mrzí, ale nemyslí si, že by šlo o něčí záměr. „Podle mě to byla spíše náhoda, než cílený vandalismus. Ta houba byla obalená třásněmi a v podstatě bylo velmi snadné ji zapálit. Více to řešit nebudeme, bylo by stejně obtížné zjistit, čí je to vina,“ uvedl starosta Jaromír Hlaváč a dodal, že škoda se zaplatí z pojistky výzdoby.

Protivín přivítal nový rok, velkolepý ohňostroj sledovalo zaplněné náměstí

Svítící vánoční dekorace v Protivíně jsou každý rok unikátní. Radnice totiž spolupracuje s firmou, která je městu za poplatek zapůjčuje. „Dlouhá léta spolupracujeme s firmou z Dobrovice, kdy máme exkluzivitu v tom, že vždycky to, co ještě nikdo nemá, jde do Protivína. Další rok se to pak může objevit jinde,“ vysvětlil starosta Hlaváč. Letos město kromě shořelé houby ozdobil také svítící jelen a dvě laně i obří svíčka.

Velkolepá výzdoba ve městě se také čas od času stane terčem vandalů. Před čtyřmi lety kdosi u svítící vánoční koule o průměru čtyři metry poškodil hliníkovou nosnou konstrukci i elektroinstalaci. Způsobil tak škodu za 20 tisíc korun.