Majitelé dvou bytů nás také pustili dovnitř, abychom mohli čtenářům zprostředkovat spoušť, jakou výbuch napáchal. A Jihočeský kraj už také vypsal sbírku na pomoc postiženým.

K výbuchu došlo v bytovce číslo popisné 31 ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny nad ránem. Explozí bylo podle svědků několik. Jeden muž při výbuchu zemřel a devět lidí bylo zraněno. Většinou utrpěli popáleniny. Poškozeny pak byly i sousední dvě bytovky číslo 32 a 33, ze kterých bylo evakuováno devatenáct lidí.

V devět hodin v sobotu se u domů sešli dobrovolníci, které na brigádu sezvala obec. Starosta Antonín Chrapan odhadl jejich počet na minimálně šest desítek. Přišlo hodně místních lidí. „Přijeli ale i lidé z Volar nebo dobrovolní hasiči z Vlachova Březí,“ řekl starosta.

Úkol pro ně byl jednoduchý. Odklízení trosek z okolí domů a úklid společných prostor v domech číslo 32 a 33. Bytovka zničená výbuchem bude stržena – její demolici bude platit Jihočeský kraj. Do úklidu se zapojila i čtyřiadvacetiletá Monika Strapková z Lenory. „Přišla jsem pomoct, protože je to potřeba. Je tu hodně práce a mám to sem z domova dvacet metrů,“ řekla. Její strýc bydlí v domě číslo 32 a jeho byt patří k nejpoškozenějším.

Nepřišli ale jen lidé, kteří mají v Lenoře známé a příbuzné, ale i lidé, kteří jen prostě o tragickém výbuchu slyšeli a rozhodli se pomoct. Z Borových Lad takto přijela Lenka Václavíková. „Je to jediná a ta nejlepší věc, co jsem mohla udělat,“ řekla nám.

„Na číslo účtu 370707070/0300 můžete posílat jakoukoli částku určenou na zmírňování a odstraňování následků výbuchu plynu. Vzhledem k počtu lidí bez přístřeší a k chladnému podzimnímu počasí je nutná okamžitá pomoc,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská, která vede krizový štáb, který mimořádnou událost řeší.

Podle starosty Antonína Chrapana v sobotu odborné firmy začaly se zakrýváním rozbitých oken dřevotřískovými deskami a revizemi elektřiny a plynového topení v domě číslo 33. Dům 32 bude čekat na nová okna a také na to, až přijede specializovaná firma a začne s vyklízením poškozených bytů.

Kdy dojde ke stěhování prvních lidí do domu číslo 33 je zatím nejasné. Podle jednoho z majitelů bytů Svatopluka Pevného je možné, že bude nutné předimenzovat plynové kotle a může to trvat i dny. Škody v bytech zatím odhadnuté nejsou.

Svatopluk Pevný a Tomáš Strapek nás pustili na prohlídku svých bytů. Ty mají hned vedle stěny sousedící s objektem, ve kterém k výbuchu došlo. A pohledy, které jejich bydlení nabízí, vypadají doslova jako po válce. Tlaková vlna dokonce vyrazila i dveře ve sklepích a některé dveře prohnula tak, že je bylo nutné vykopnout.

Detonací bylo podle Svatopluka Pevného a Tomáše Strapka několik. „Těch ran bylo určitě čtyři pět,“ řekl Tomáš Strapek. „Všechno pak začalo strašně rychle hořet. Byly to sekundy,“ popsal první vteřiny po explozi Svatopluk Pevný. Oba muži jsou přesvědčeni, že výbuch úmyslně způsobil muž, který při něm zemřel, s tím, že po zničeném domě nastražil plynové lahve a pak vše odpálil. „Podle mě to vzal odspoda, aby lidi nemohli utéct,“ spekuloval Tomáš Strapek.

Zničené byty si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Lidem, kteří přišli o bydlení a majetek, ale nepomáhají jen dobrovolníci a obec, ale v pomoci Lenoře se angažuje především Jihočeský kraj. Ten už pro postižené vypsal i sbírku.