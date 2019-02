České Budějovice - Policie České republiky zahájila vyšetřování tragédie, která se stala na Štědrý den v rodinném domě v Českých Budějovicích.

Krátce po poledni na Štědrý den vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému k požáru garáže a posléze celého přilehlého rodinného domu na Lidické třídě v Českých Budějovicích (jak již Deník informoval). Vzhledem k mohutnosti požáru policisté uvedenou komunikaci v místě události uzavřeli a dopravu odkláněli po objízdných trasách. Obyvatelé sousedních domů byli z důvodu zajištění bezpečnosti vyzváni k opuštění svých domovů.

"Po uhašení garáže byla uvnitř nalezena mrtvola muže středního věku. Po následném dohašení celého rodinného domu nalezli hasiči další dvě ohořelá těla, a to nezletilého chlapce a ženy středního věku. Jednalo se o obyvatele uvedeného domu," uvedl k nešťastné události krajský policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Případ si převzali českobudějovičtí kriminalisté. K objektivnímu posouzení všech skutečností úmrtí těchto osob nařídili soudní pitvu. Veškeré další okolnosti uvedeného případu jsou předmětem následného policejního šetření.



"Na důsledném objasnění všech skutečností včerejší tragické události i v těchto svátečních dnech usilovně a intenzivně pracujeme," uvedl den po požáru Miroslav Doubek. "Probíhají další neodkladné a neopakovatelné úkony na místě události, zajišťování dalších stop a důkazního materiálu, nasazen je rovněž i speciálně vycvičený pes na detekci akcelerantů hoření. Současně rovněž probíhají výslechy událostí dotčených osob, dalších svědku a prověřování a vyhodnocování získaných informací a poznatků," doplnil policejní mluvčí.

S ohledem na pozůstalé, kterým byla na místě poskytnuta krizová intervence a s ohledem na probíhající vyšetřování však policejní mluvčí dodal, že není na místě poskytovat jakékoliv částečné či nepotvrzené verze vyšetřovaní. "V neposlední řadě vyčkáme na konečné výsledky všech tří nařízených soudních pitev," zdůraznil Miroslav Doubek s tím, že další informace ve věci tak poskytne policie až na základě prověření a potvrzení všech důvodných skutečností. Podle mluvčího policie lze předpokládat, že se tak stane na počátku příštího týdne.

Podle prvotních informací mohl požár vzniknout následkem výbuchu, který nastal v garáži rodinného domu, možná při práci s hořlavým materiálem.

Lidiská ulice byla v místě neštěstí uzavřena pro veškerou dopravu, která byla odkloněna po objízdných trasách. Na základě doporučení statika, který dům po požáru posoudil jako nestabilní, byl objekt částečně stržen a pravděpodobně dojde k jeho úplné demolici. Hasiči likvidovali na Štědrý den požár několik hodin. Zasahovaly přitom dvě jednotky ze stanice České Budějovice.

Tragická událost se stala na Štědrý den krátce po poledni. "Na tísňovou linku 112 přijali hasiči v 12:04 hodin informaci o výbuchu v domě na Lidické třídě. Operační důstojníci na místo vyslali dvě jednotky českobudějovických profesionálních hasičů, na místě byly celkem osádky tří cisteren, rychlého zásahového automobilu a automobilové plošiny. Průzkum na místě události potvrdil původní ohlášení - v samostatně stojícím rodinném domě došlo k výbuchu, a to s následným požárem," uvedla k neštětstí tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Výbuch zničil prakticky celý dům včetně těsně napojené garáže, ve které byly zaparkované dva osobní automobily. Hasiči v garáži nalezli jednu mrtvou osobu. Hasební práce byly vedeny jak z přední části domu z ulice, kde se hasiči zaměřili především na garáž a podkroví, tak i ze zadní části ze zahrady. Velitel zásahu si přes operační středisko vyžádal pracovníky plynárenské pohotovostní služby a statika, o události byl informován primátor Českých Budějovic.

V 14:24 hodin dostali hasiči požár pod kontrolu, velitel zásahu nahlásil jeho lokalizaci. Zásah hasičů pokračoval dohašováním, a to především střešní konstrukce, podhledů a krovu. V průběhu hašení byly v domě nalezeny další dvě mrtvé osoby. Zásah hasičů trval až do večerních hodin, poslední technika se na stanici vrátila před 20. hodinou. Českobudějovičtí hasiči do zničeného domu vyjeli ještě v noci, kdy až do rána dohašovali skrytá ohniska. Pro pozůstalé byl povolán psycholog HZS.