Několik set hasičů bojuje i v neděli odpoledne u Jetětic na Písecku s lesním požárem. Pomáhá i vrtulník Black Hawk, známý z výzbroje armády USA. Na letecké hašení se využívají tři vrtulníky. Dobrovolní hasiči dorazili třeba až z Klatov.

Podívejte se na zásah u požáru u Jetětic na Písecku očima jihočeských hasičů. | Video: HZS Jihočeského kraje

Malou vesnicí na Písecku i v neděli duněl po hlavní silnici dlážděné kostkami jeden hasičský speciál za druhým. Mohutné cisterny bez houkaček, ale se zapnutými majáky, projížděly velký okruh, na němž stanovišti byly jednak malé rybníky v blízkosti obce a jednak požářiště v lese. Požár na rozloze okolo 30 hektarů tu hasiči likvidují už od soboty odpoledne.

Vedle profesionálů je nasazena i spousta dobrovolných hasičů. U rybníku za posledními domy Jetětic se z menší nádrže ponorným čerpadlem a hadicí převáděla voda do většího rybníčku. Co chvíli zastavil mohutný hasičský speciál, vystoupil někdo z obsluhy, společně s partou od rybníka nasadili hadici do cisterny, mávli a voda začíná proudit do nádrže. Dvě motorová čerpadla pracují skoro bez pauzy. A podobně jejich obsluha. Například strojník SDH Jetětice Tomáš Kodad. „Poplach jsme měli kolem 15. hodiny v sobotu. Já jsem ještě od té doby nebyl doma," řekl Deníku před 14. hodinou v neděli. „Bezkonkurenčně největší zásah,“ konstatoval Tomáš Kodad na dotaz, jestli je to největší zásah, který zažil.

Čtyři do lesa a třicet řízků

Druhou mašinu měli na starosti dobrovolní hasiči z nedalekých Branic. „Čtyři kluky jsme nechali v lese, já pomáhám čerpat vodu,“ řekl za branické hasiče velitel Ladislav Kotaška. „Jsme tu od soboty asi od šestnácti hodin,“ doplnil Ladislav Kotaška a k výkonu čerpadel dodal, že jetětická mašina udělá za minutu 1200 litrů a branická 1500 litrů za minutu. „Je upravovaná, závodní, tak je silnější,“ vysvětlil Ladislav Kotaška.

U Písku zachvátil požár 30 hektarů lesa. Hasit se bude několik dnů

Požár lesa u Jetětic na Písecku.Zdroj: Pavel VilímekV době požáru hasiči uzavřela policie kolem Jetětic několik silnic, aby byly volné pro hasičskou techniku. Policie také poskytla dva vrtulníky Letecké hasičské služby Bell s hasebním vakem o objemu 1000 litrů a z Přerova přiletěl hasičský vrtulník Black Hawk s vakem o objemu 3000 litrů. Vodu braly vrtulníky na nedaleké Orlické přehradě. Dopravní uzavírky trvaly ještě v neděli odpoledne a čekalo se, jak navečer rozhodne štáb o dalších opatřeních. Ten měl také rozhodnout, jestli se budou moci vrátit některé jednotky, protože postupně bylo nasazeno až padesát vozidel, včetně skoro dvaceti velkoobjemových cisteren. Takže u Jetětic bylo možné číst nápisy na hasičských autech třeba Klatovy nebo Říčany. Ovšem i bližší. Třeba z Bechyně přivezli kolegům řízky. „Co jsem stihl usmažit. Třicet,“ usmál se hasič z Bechyně a na doplňující dotaz, co bude k obědu, dal jasnou odpověď. „Přece řízky, je neděle, ne,“ doplnil hasič.

Podle Venduly Matějů, mluvčí jihočeského Hasičského záchranného sboru, už se podařilo v tu dobu, v neděli kolem 14. hodiny, požár lokalizovat. Pod kontrolou byl od půl jedenácté dopoledne a pomohl i noční déšť.

„Požár lesa máme pod kontrolou od 10:30 hodin. Znamená to, že jsme definitivně zastavili jeho šíření a že máme na požářišti dostatek sil a prostředků. Zásah tím ale samozřejmě nekončí. Následující hodiny a dny budeme dohašovat. Hasiči musí projít všechna místa zásahu, zkontrolovat termokamerami, najit všechna ohniska a ta doslova prolít vodou. Čeká je precizní a dlouhotrvající práce, při které často postupují krok po kroku. Cílem je nedovolit rozhoření požáru a zabránit tomu, aby se dostal do kořenového systému stromů.

Hasiči dostali lesní požár na Písecku pod kontrolu. Při zásahu pomohl i déšť

Stále nám pomáhají svými shozy všechny tři vrtulníky, počet nasazených jednotek včetně obou odřadů se také nemění, stejně tak jako počet bojových úseků,“ popsala mluvčí situaci u Jetětic.

Okolo 16. hodiny proběhlo další zasedání štábu, který podle vývoje na požářišti rozhodl, že část dobrovolných hasičů se bude moci vrátit na základny. Podle Venduly Matějů měli na místě zůstat profesionální hasiči a část dobrovolných hasičů.

Vývoj velkého požáru

Hasební práce u požáru lesa v Jetěticích pokračovaly celou noc. Ranní monitoring ukázal, že na celé zasažené ploše není viditelné žádné plamenné korunové hoření, linie požáru zůstala na stejné hranici, jako byla večer. Podařilo se za sobotu uhasit všechna plamenná ohniska. Velkou pomoc přinesl také ranní déšť.

Požár lesa u Jetětic na Písecku, v sobotu navečer hořelo přes 30 hektarů lesa.Zdroj: HZS Jihočeského krajeKvůli dešti nemohl hned v ranních hodinách vzlétnout vrtulník LHS Policie ČR, svoji činnost zahájil okolo půl osmé. Za sobotu provedl 49 shozů. V neděli se nad Jetěticemi pohybovaly vrtulníky tři. Hned v ranních hodinách dorazily odřady HZS krajů Plzeňského a Středočeského. Na požářišti zasahovalo i v neděli přibližně 200 hasičů. V sobotu ZZS ošetřila 5 zraněných hasičů z důvodu nadýchání se zplodin hašení nebo nevolnosti s vyčerpání a přehřátí.

Jednotky třetího stupně požárního poplachu byly povolány k požáru pole u obce Jetětice v sobotu odpoledne. Požár byl původně ohlášen jako požár trávy a možná pole. Postupně hasiči průzkumem zjistili, že hoří les, a to v kombinaci paseky a les se stromy různého vzrůstu, stáří a stavu. Požár se suchým porostem a také větrem rychle šířil. V současné době je plocha zasažená požárem více než 30 hektarů. V zasažené oblasti nejsou žádné domy, chaty, stavení, ani například dětské tábory apod. Není ohroženo obyvatelstvo.

Velitel zásahu společně s řídícím důstojníkem HZS Jihočeského kraje a také řídícím důstojníkem z Generálního ředitelství rozhodnul o vytvoření tří bojových úseků. Podařilo se zastavit šíření požáru směrem k Orlické přehradě, kde by byl zásah vzhledem k tomu, že zde jsou hluboká údolí, velice komplikovaný. Trvale se monitorovaly povětrnostní podmínky, které výrazným způsobem měnily šíření požáru. Podle toho se i měnila taktika zásahu a nasazování jednotek.