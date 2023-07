„V těchto místech začalo hořet, pak už se to hrozně rychle rozšiřovalo,“ popisují svědci ničivý požár na okraji lesa za Jetěticemi na Písecku. Operovaly tu desítky hasičů, množství techniky, oheň zachvátil obrovský kus porostu a zbyla po něm černá pláň. Naštěstí se vyhnul obydleným lokalitám a nezpůsobil škody ani na životech. Předběžná odhadovaná škoda je 10 milionů korun, příčiny vzniku požáru specialisté zjišťují.

Hasiči z Blatné zmiňují, že jsou na místě od soboty od 18. večerní hodiny. „Střídáme se tu, začalo to hořet někdy odpoledne,“ uvádí Blatenští u své zásahové cisterny Tatra 148 CAS32, kteří společně s dobrovolnými hasiči z Nemějic zajišťují dostatek vody do hadicového vedení na jednom ze spodních požářišť. Další jednotky operují v různých částech lesa. „Stále tu doutná řada ohnisek, někde jde o skryté hoření, déšť nám ale hodně pomohl,“ uvádí další hasič na lesní cestě.

Ve vzduchu se pohybují hasičské drony, jednotlivá stanoviště objíždí terénní hasičská čtyřkolka. Požár se během dvou horkých víkendových dní rozšířil na asi 40 hektarů, podle místních obyvatel jde o soukromý majetek. „Obec tady nic nemá, až dál. Začalo to tady na okraji, hořelo od země a chytalo to i vysoký porost, vítr to rozšiřoval směrem na Hrejkovický potok,“ vysvětluje jetětický hasič, který si nepřál být jmenován.

Počítali s výjezdem dopředu

Mezi prvními na místě byli také milevští dobrovolní hasiči, jak uvedl velitel jejich výjezdové jednotky David Matoušek, tak velký přírodní požár ještě nezažili. „Kromě loňského zásahu v Hřensku nic podobného u nás nepamatujeme,“ podotkl.

Milevští hasiči se v sobotu odpoledne vraceli z jiného požáru. „Ve vysílačce jsme slyšeli o té události u Jetětic, tak jsme chvíli počkali na základně, když jsme slyšeli, že je to na vrtulník, tak jsme počítali s tím, že pojedeme taky,“ popisuje.

Potom, co i jim operační středisko vyhlásilo v 15.27 hodin poplach, vyjeli. „Jeli jsme okamžitě se dvěma auty, Liaz CAS20 a Tatrou 148, to jsou dvě cisterny. Menší na dva a půl kubíku, Tatra na šest kubíků vody,“ vyčíslil Matoušek.

Od Jetětic je navedli přímo na požářiště. „Dojeli jsme k čelu, kde se oheň rozšiřoval. Bylo tam plamenné hoření, až šestimetrové plameny,“ odhaduje. V první chvíli se snažili požár rychle zastavit. „Dokud jsme měli vodu, tak jsme stříkali. Když došla, tak si kluci brali lopaty a šli to mlátit,“ popisuje dále. S cisternou z lesa museli dokonce kvůli nedostatku prostoru vycouvávat.

Horko venku i uvnitř

Postupně přijížděly další jednotky, pendlovaly společně pro vodu do Jetětic. „Jezdili jsme pořád tam a zpátky na stejné místo, abychom zastavili rozšiřování ohně. Bylo neuvěřitelné vedro, kouř byl všudypřítomný, špatně se v něm dýchalo. Bylo horko v autech i venku, my nemáme žádnou klimatizaci. Hrozně jsme se potili, a pot nám stékal do očí, museli jsme se pořád utírat. Člověk neviděl pomalu ani na cestu,“ popisuje realitu.

V první fázi prý z Milevska vyrazili s každým zásahovým vozem tři muži. „Ostatní kluci přijeli zvlášť naším Fordem Tranzit, zůstali jsme přes noc, střídání jsme se dočkali až druhý den kolem jedenácté hodiny dopoledne,“ dodává. Stravu a pitný režim jim zajišťovaly hlídky na čtyřkolkách. „Pití bylo dost, na každém stanovišti se nás pořád ptali, dostala se k nám i jedna taška se svačinou tak pro deset lidí. Byla to obrovská plocha, takže asi nestíhali všude rozvážet,“ míní.

V neděli se hašení účastnili také dobrovolní hasiči z Bechyně na Táborsku. Velitel výjezdové jednotky Luboš Klobása popsal situaci jako mnohem klidnější oproti sobotnímu peklu. „Měli jsme tam CAS30 Tatru 815 a CAS32 Tatra 815, jeli jsme tam čtyři členové s těmito velkoobjemovými cisternami,“ uvedl s tím, že je na pomoc profesionálové povolali ve tři hodiny ráno, a končili po 20. hodině večer.

Bechyňští podobně jako mnoho dalších hasičů hlavně vozili vodu z čerpacího stanoviště na požářiště. „Také jsme plnili cisterny dalších jednotek na místě vodou, ti ji pak dál přiváděli přímo na požářiště,“ popsal Klobása. Občerstvení zajistil pro všechny hasičský záchranný sbor. „Všeho bylo dostatek, postaráno o nás bylo výborně. V tom žádný problém nebyl, zajistili nám lahve s pitnou vodou i jídlo,“ konstatoval velitel.

Účastnili se hlavně dohašovacích prací. „Teplo bylo, ale nebylo to určitě tak hrozné jako v sobotu,“ poznamenal Luboš Klobása. Ani Bechyňští „dobráci“ nepamatují podobně rozsáhlý přírodní požár. „Loni jsme byli dva dny v Hřensku, tam to bylo rozsahem mnohem větší, ale jinak to bylo hodně podobné, včetně nasazené techniky a taktiky zásahu. U nás jsme tak velký požár nikdy nezažili,“ potvrdil.

Požáru v Jetěticích se účastnilo:



23 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů (více než 200 hasičů)

HZS Jihočeského, Středočeského a Plzeňského kraje

30 cisteren

30 termokamer

3 vrtulníky - 2 LHS Policie ČR a jeden LHS z Přerova

2 tankovací kontejnery na pohonné hmoty

ošetřit potřebovalo 5 zraněných - 4 profesionální a jeden dobrovolný hasič (nadýchání kouře, horko a vyčerpání)



Zasahovali:

Profesionální hasiči z Milevska, Týna nad Vltavou, Písku, Blatné, Suchého Vrbného, Českého Krumlova a Vimperka, jednotky SDH Podolí I., Milevsko, Kučeř, Opařany, Záhoří, Branice, Jetětice, Zhoř, Zbelítov, Svatkovice - Rakov, Osek, Líšnice, Temešvár, Sepekov, Slabčice, Nemějice, Bechyně, ad.

Odřad HZS Plzeňského kraje: stanice Klatovy, Sušice, Horažďovice, Železná Ruda, JSDH obcí: Sušice, Klatovy, Rabí

Odřad HZS Středočeského kraje: stanice Kladno, Mělník, Beroun, Mladá Boleslav, Příbram, Jílové u Prahy,